salerno il sindaco napoli si dimette e apparecchia la tavola per il ritorno di vincenzo de luca

A Salerno, il sindaco Vincenzo Napoli si dimette, aprendo la strada a un possibile ritorno di Vincenzo De Luca alla guida della città. La città si prepara a questo cambiamento, con il focus sul futuro amministrativo e sulle sfide da affrontare. Un momento di transizione che segna un capitolo importante nella storia politica locale, con attenzione alle implicazioni per la comunità e il suo sviluppo.

A Salerno la tavola è apparecchiata per il ritorno di Vincenzo De Luca ed il sindaco Vincenzo Napoli ha già buttato gli spaghetti. Le sue dimissioni sono arrivate poco fa. Con un paio di giorni di anticipo sulla data segnata in rosso dai cronisti della politica locale, lunedì 19 gennaio. Poco cambia. In mattinata Napoli ha informato gli assessori che la giunta è al capolinea. “Sono mutate le condizioni politiche”, la laconica spiegazione. Va tradotta così: De Luca ha smesso di essere il presidente della Campania e vuole tornare a fare il sindaco il prima possibile. In assenza di dimissioni, le elezioni erano previste il 2027. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

