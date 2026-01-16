a pisa si pensa al ritorno di lucca sky sport

A Pisa si riflette sul possibile ritorno di Lorenzo Lucca, attualmente al Napoli. La questione rappresenta uno degli argomenti più discussi nel calciomercato invernale, attirando l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori. La trattativa potrebbe influenzare le strategie delle squadre coinvolte e il percorso del giovane attaccante nel prossimo futuro.

Il possibile trasferimento di Lorenzo Lucca dal Napoli resta uno dei principali temi del calciomercato invernale. L’attaccante, ex Udinese, è ormai ai margini del progetto tecnico di Antonio Conte. Numerosi club, sia in Italia che in Europa, hanno manifestato interesse; l’ultimo in ordine di tempo è stato il Pisa. Il Pisa pensa al ritorno Lucca. A fare chiarezza sulla situazione è stato Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato, intervenuto ai microfoni di Sky Sport: «Il nome di Lucca circola a Pisa, che cerca un attaccante. Lui ci ha già giocato a Pisa. Al momento ha offerte più importanti come Besiktas, Nottingham e Al Hilal, ma il Pisa lo accoglierebbe a braccia aperte per dargli la possibilità di giocare e ritrovarsi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

