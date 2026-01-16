A Montemiletto la discussione sul libro L' affidamento minorile e l' adozione nell' ordinamento giuridico italiano di Cinzia Capone
Vi aspetto sabato 17 gennaio, alle ore 18:30, presso la Biblioteca Mons Militum (Sala F. Basile) in Piazza IV Novembre a Montemiletto (AV). Affronteremo, insieme, una discussione sul mio recente libro già presentato alla Camera dei deputati.L’evento vale per i crediti formativi COA di Avellino. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
