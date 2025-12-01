Montemiletto presenta I misteri del chimico dei fantasmi | il nuovo libro di Salvatore Biazzo
Sabato 6 dicembre 2025, alle 17.30, il prestigioso Castello della Leonessa di Montemiletto ospiterà la presentazione de “I misteri del chimico dei fantasmi”, il nuovo lavoro del giornalista e scrittore Salvatore Biazzo. L’incontro, moderato da Roberta Brogna, vedrà gli interventi istituzionali. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
