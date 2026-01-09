Chi sono? la mostra fotografica alla Dolceteca

Dal 10 gennaio al 31 gennaio 2026, la Dolceteca di Arezzo ospita la mostra fotografica “Chi sono?”. Il progetto presenta otto immagini che indagano il subconscio umano, collegandolo agli elementi naturali come acqua e terra. Un percorso visivo che invita a riflettere sulla propria identità attraverso una rappresentazione semplice e significativa.

Arezzo, 9 gennaio 2025 – Dal 10 al 31 gennaio 2026, La Dolceteca, Pasticceria Artigianale di Arezzo ospita la mostra fotografica “ Chi sono? ”, un progetto composto da otto fotografie che esplorano i livelli del subconscio umano attraverso una profonda connessione con gli elementi primari della natura: l’acqua e la terra. La mostra propone un viaggio circolare, intimo e universale allo stesso tempo, che accompagna lo spettatore dalla nascita simbolica dell’essere umano fino al suo ritorno alla natura, in un ciclo continuo di trasformazione. Il percorso si apre con il livello zero, simbolo dell’armonia originaria: il subconscio completamente immerso nell’acqua, luogo in cui tutto ha inizio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

