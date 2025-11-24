A Milano a Palazzo Reale la mostra fotografica ‘Man Ray’

A Milano, Palazzo Reale ospita fino al prossimo gennaio una ricca rassegna di foto ed opere grafiche di Man Ray. Artista, fotografo e regista, è considerato tra le personalità più geniali e poliedriche del ‘900. Servizio di Andrea Domaschio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - A Milano a Palazzo Reale la mostra fotografica ‘Man Ray’

