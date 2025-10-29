Scappa di casa a 13 anni | I miei genitori vogliono uccidermi Coppia va sotto processo ma il giudice l' assolve

ANCONA – Picchiata, minacciata di morte con un coltello, costretta a vestirsi come volevano loro, senza evidenziare le forme del corpo, niente uscite con le amiche e nessuna frequentazione maschile. Doveva stare a casa e seguire gli ordini della famiglia una 13enne che ha fatto finire i genitori. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

