Litiga in casa per il cellulare | undicenne scappa e prende il treno Rintracciato dalla polizia

Un ragazzino di 11 anni di Asti ha lasciato la casa dopo un alterco familiare riguardante il cellulare, salendo su un treno per allontanarsi. La sua scomparsa ha generato preoccupazione tra i familiari, ma è stato prontamente rintracciato e soccorso dalla polizia. La vicenda evidenzia l’importanza di un dialogo aperto e di un’attenta gestione dei conflitti in famiglia.

Un ragazzino astigiano di 11 anni, dopo un litigio in famiglia a causa del cellulare, ha preso il treno e si è allontanato da casa. Gli agenti delle volanti della questura di Asti sono stati allertati dalla famiglia dell’11enne e secondo quanto ricostruito da Repubblica il tutto si è chiuso con un lieto fine. Tutto è iniziato quando il fratello maggiore si è presentato in questura per segnalare l’allontanamento del bambino. L’11enne era uscito di casa il primo pomeriggio, dopo una discussione legata all’acquisto di uno smartphone. La chiamata da un numero sconosciuto. Nel mentre che il maggiore era in questura la mamma aveva ricevuto una telefonata dal ragazzino da un numero sconosciuto, senza però riuscire a farsi dire dove si trovasse. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Giovane aggredito e rapinato del cellulare, colpevole rintracciato dalla polizia

Leggi anche: In auto col cellulare, sperona la Polizia Municipale, scappa e finge il furto dell’auto

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

JA MORANT VIA DA MEMPHIS Rumors sempre più pressanti. Morant litiga con i compagni e nel frattempo ha comprato una casa da 3 milioni di dollari a Miami… facebook