28 Novembre | Nostra Signora di Kibeho in Africa profetizza un terribile massacro

Lalucedimaria.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi ricordiamo le apparizioni della Madonna a Kibeho, in Ruanda, dove la Vergine apparve ai giovani veggenti per esortare tutti alla conversione, alla penitenza e alla preghiera mostrando loro anche il terribile massacro che stava per avere luogo nel Paese. La Madonna apparve come Nostra Signora dei Dolori a Kibeho, in Ruanda. Era il 28. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

28 novembre nostra signora di kibeho in africa profetizza un terribile massacro

© Lalucedimaria.it - 28 Novembre: Nostra Signora di Kibeho in Africa, profetizza un terribile massacro

