Yersi il bis alla Ruota della Fortuna | vinti altri 32.900 euro La campionessa ha un piccolo tesoro

Yersi Graziosi, 36 anni di Falconara Marittima, ha vinto nuovamente alla “Ruota della Fortuna” di Canale 5, portando a casa altri 32.900 euro. La sua presenza in trasmissione, già vincitrice in passato, conferma il suo successo e la sua costanza. La campionessa, collaboratrice scolastica, continua a dimostrare di avere una buona dose di fortuna e determinazione, contribuendo a rendere questa trasmissione una delle più seguite della serata.

Falconara (Ancona), 15 gennaio 2026 – Il bis è servito. È arrivata un'altra vincita, infatti, per la 36enne marchigiana Yersi Graziosi alla “Ruota della fortuna” di Canale 5: la collaboratrice scolastica di Falconara Marittima (in provincia di Ancona), ieri sera, ha conquistato 32.900 euro, che si vanno ad aggiungere ai 23.300 euro già vinti martedì. Per un totale, dopo due puntate, di 56.200 euro. Non solo: nel gioco finale, nella terza busta ha centrato pure i buoni spesa da Lidl per un anno. Samira Lui, la stella del Carnevale. “Tante sorprese e divertimento” Preparazione e brillantezza . Yersi, che lavora in un asilo di Torrette, quartiere del capoluogo, durante la varie manche con gli altri concorrenti ha conquistato 17. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Yersi, il bis alla Ruota della Fortuna: vinti altri 32.900 euro. La campionessa ha un piccolo tesoro Leggi anche: Chi è Yersi Graziosi, la nuova campionessa della Ruota della Fortuna: quanto ha vinto, il papà prof e il fidanzato Leggi anche: 20mila euro in una manche: il colpo grosso di Yersi a La ruota della fortuna si trasforma in dramma Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Le Marche dominano ancora a La Ruota della Fortuna: Yersi vince 56mila euro - Falconara super, dopo il calciatore Bartolini pure la 36enne collaboratrice scolastica si impone da Gerry Scotti di Gianluca Fenucci Un’altra falconarese campionessa a La Ruota della Fortuna, il popol ... youtvrs.it

Chi è Yersi Graziosi, la nuova campionessa della Ruota della Fortuna: quanto ha vinto, il papà prof e il fidanzato - Nuovo colpaccio a Falconara: a distanza di pochi giorni dalla vittoria di 130mila euro di Bartolini, la 36enne collaboratrice scolastica si è distinta nel popolare quiz di Canale 5 condotto da Gerry S ... msn.com

La ruota della fortuna, quanto ha vinto la campionessa Yersi da Falconara Marittima il 14 gennaio? - La ruota della fortuna, quanto ha vinto la campionessa Yersi da Falconara Marittima il 14 gennaio? tag24.it

Dalla vittoria al colpo amaro: l’avventura di Yersi a La ruota della fortuna Yersi ha colpito nel segno vincendo 20mila euro in una singola manche a La ruota della fortuna, un risultato straordinario che ha lasciato tutti a bocca aperta, incluso Gerry Scotti che h facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.