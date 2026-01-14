Chi è Yersi Graziosi la nuova campionessa della Ruota della Fortuna | quanto ha vinto il papà prof e il fidanzato

Yersi Graziosi, fresca vincitrice della Ruota della Fortuna, è originaria di Falconara Marittima. La giovane ha portato a casa una significativa somma di denaro. Il suo percorso ha attirato l’attenzione, anche per il legame con il padre professore e il fidanzato. La puntata ha visto la ruota fermarsi nella cittadina marchigiana, confermando il suo ruolo di protagonista in questa edizione.

Falconara (Ancona), 14 gennaio 2026 – Gira, gira eccome la ruota. E s'è fermata un'altra volta a Falconara Marittima, in provincia di Ancona. Grazie a Yersi Graziosi, che è riuscita a vincere 23.300 euro alla “Ruota della fortuna”, il popolare quiz televisivo condotto da Gerry Scotti e in onda su Canale 5. Prima di lei, una manciata di giorni fa, era toccato ad un altro falconarese doc: il 28enne Luca Bartolini, ex calciatore dell'Ancona, che aveva conquistato l'incredibile cifra di 130.400 euro. Stefano e Patrizia, vincitori (con rimpianto) ad Affari tuoi: “Nuova vita alla nostra casa alluvionata” Yersi, accompagnata in studio dal fidanzato Enzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

