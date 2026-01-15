Elisabetta Cocciaretto si è qualificata per le semifinali del WTA 250 di Hobart, in Australia, dopo aver battuto Anna Bondar con il punteggio di 6-2, 6-2 in un’ora e 28 minuti. La partita, interrotta più volte dalla pioggia, ha confermato la buona forma dell’azzurra, che continua la sua crescita nel torneo, partendo dalle qualificazioni e arrivando fino alla semifinale.

Dalle qualificazioni alle semifinali! Non si ferma la corsa di Elisabetta Cocciaretto nel WTA 250 di Hobart, in Australia: l’azzurra regola la magiara Anna Bondar, sconfitta con un duplice 6-2 in un’ora e 28 minuti di gioco, inframmezzati da numerose interruzioni per pioggia. Nel penultimo atto Cocciaretto affronterà la vincente della sfida tra la croata Antonia Ruzic e la serba Olga Danilovic. Nel primo set l’avvio dell’azzurra è veemente: Cocciaretto vince 19 dei primi 25 punti giocati, vola sul 4-0 e si procura tre palle break consecutive per il 5-0. La magiara le annulla, ne cancella una quarta ai vantaggi e tiene la battuta. 🔗 Leggi su Oasport.it

WTA Hobart 2026, Elisabetta Cocciaretto batte Bondar ed approda in semifinale!

