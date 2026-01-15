Elisabetta Cocciaretto scatenata! Lascia le briciole a Bondar e accede in semifinale nel WTA di Hobart!

Elisabetta Cocciaretto prosegue con successo nel WTA di Hobart, raggiungendo le semifinali. Dopo aver superato le qualificazioni, l’azzurra ha battuto Anna Bondar con un 6-2 in entrambe le manche, in un match durato un’ora e 28 minuti. La sua crescita nel torneo testimonia il suo impegno e la sua determinazione, portandola a un passo dalla finale in questa competizione in Australia.

Dalle qualificazioni alle semifinali! Non si ferma la corsa di Elisabetta Cocciaretto nel WTA 250 di Hobart, in Australia: l’azzurra regola la magiara Anna Bondar, sconfitta con un duplice 6-2 in un’ora e 28 minuti di gioco, inframmezzati da numerose interruzioni per pioggia. Nel penultimo atto Cocciaretto affronterà la vincente della sfida tra la croata Antonia Ruzic e la serba Olga Danilovic. Nel primo set l’avvio dell’azzurra è veemente: Cocciaretto vince 19 dei primi 25 punti giocati, vola sul 4-0 e si procura tre palle break consecutive per il 5-0. La magiara le annulla, ne cancella una quarta ai vantaggi e tiene la battuta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Elisabetta Cocciaretto scatenata! Lascia le briciole a Bondar e accede in semifinale nel WTA di Hobart! Leggi anche: WTA Hobart 2026, Elisabetta Cocciaretto batte Bondar ed approda in semifinale! Leggi anche: Pronostico e quote Anna Bondar – Elisabetta Cocciaretto, WTA Hobart 15-01-2026 Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Elisabetta Cocciaretto scatenata! Lascia le briciole a Bondar e accede in semifinale nel WTA di Hobart! - Non si ferma la corsa di Elisabetta Cocciaretto nel WTA 250 di Hobart, in Australia: l'azzurra regola la magiara ... oasport.it WTA Auckland: Cocciaretto lotta, ma Linette la spunta in tre set - Elisabetta Cocciaretto saluta il WTA 250 di Auckland agli ottavi di finale. ubitennis.com

Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto in semifinale della Bjk Cup: battuta 2-0 la Cina con una rimonta da brividi - Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini in semifinale di Bjk Cup (la Coppa Davis femminile) dopo due rimonte da brividi. blitzquotidiano.it

Luciano Darderi e Elisabetta Cocciaretto conquistano i quarti di finale di’ Auckland e Hobart battendo rispettivamente Tabilo e Li #atp #AtpAuckland #Cocciaretto #darderi #Li #news #tabilo #Tennis #Wta #WtaHobart facebook

Elisabetta Cocciaretto continua il suo grande torneo a Hobart, dove è partita dalle qualificazioni La Cocciaretto raggiunge i quarti di finale, sfiderà una tra Maria o Bondar. x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.