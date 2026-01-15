Elisabetta Cocciaretto scatenata! Lascia le briciole a Bondar e accede in semifinale nel WTA di Hobart!

Elisabetta Cocciaretto prosegue con successo nel WTA di Hobart, raggiungendo le semifinali. Dopo aver superato le qualificazioni, l’azzurra ha battuto Anna Bondar con un 6-2 in entrambe le manche, in un match durato un’ora e 28 minuti. La sua crescita nel torneo testimonia il suo impegno e la sua determinazione, portandola a un passo dalla finale in questa competizione in Australia.

Dalle qualificazioni alle semifinali! Non si ferma la corsa di Elisabetta Cocciaretto nel WTA 250 di Hobart, in Australia: l’azzurra regola la magiara Anna Bondar, sconfitta con un duplice 6-2 in un’ora e 28 minuti di gioco, inframmezzati da numerose interruzioni per pioggia. Nel penultimo atto Cocciaretto affronterà la vincente della sfida tra la croata Antonia Ruzic e la serba Olga Danilovic. Nel primo set l’avvio dell’azzurra è veemente: Cocciaretto vince 19 dei primi 25 punti giocati, vola sul 4-0 e si procura tre palle break consecutive per il 5-0. La magiara le annulla, ne cancella una quarta ai vantaggi e tiene la battuta. 🔗 Leggi su Oasport.it

