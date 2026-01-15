Woolrich, presente a Palazzo Pitti, rappresenta un importante presidio dei lavoratori. In un momento di difficoltà, i dipendenti chiedono solidarietà e supporto, sottolineando come il trasferimento di oltre 300 chilometri non sia solo un cambio di sede, ma un possibile licenziamento. Questa situazione evidenzia le sfide del settore e l'importanza di tutelare i diritti dei lavoratori, mantenendo un dialogo aperto e rispettoso.

"Aiutateci. Mandarci a lavorare a più di 300 chilometri da casa non è un trasferimento, ma un licenziamento". Lo dicono e lo gridano in italiano. Lo ripetono in inglese agli stakeholders e ai buyers che ‘marciano’ verso la Fortezza da Basso di Firenze, dove è in corso Pitti Immagine Uomo. Sono una cinquantina di lavoratori di Woolrich, marchio acquistato a dicembre dal gruppo Basicnet, in sciopero e scesi da Bologna in pullman per sensibilizzare gli attori della moda sulla loro vertenza. Il senso dell’iniziativa è racchiuso anche nei volantini e nello striscione srotolato durante il sit-in: "Fino al 30 gennaio, occhi aperti sulla trattativa", fino a quando cioè è previsto un nuovo incontro tra le parti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Woolrich a Palazzo Pitti. Presidio dei lavoratori

Leggi anche: Blitz di protesta dei lavoratori Woolrich al Pitti Uomo | VIDEO

Leggi anche: Pitti Uomo, protesta dei lavoratori di Woolrich. "Ci vogliono trasferire" \ VIDEO

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Woolrich a Palazzo Pitti. Presidio dei lavoratori - Dipendenti e sindacati davanti alla Fortezza da Basso per scuotere la moda "Lavorare a 300 chilometri da casa non è un trasferimento: è un licenziamento". msn.com