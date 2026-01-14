Pitti Uomo protesta dei lavoratori di Woolrich Ci vogliono trasferire VIDEO
Alla Fortezza da Basso prende il via la seconda giornata dell’edizione 109 di Pitti Uomo mentre fuori c'è un gruppo di lavoratori della moda in presidio. Sono circa 50 i lavoratori del marchio Woolrich, provenienti da Bologna, che manifestano fuori dal polo fieristico. Il motivo del presidio. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Presidio dei lavoratori Woolrich fuori da Pitti Uomo - A Firenze una cinquantina di dipendenti del marchio hanno manifestato per chiedere lo stop ai trasferimenti da Bologna e Milano verso Torino. rainews.it
Urso: "Pitti Uomo inaugura l’anno del made in Italy e della ripresa" - Il salone fiorentino inaugura la stagione della moda maschile con nuovi mercati nel mirino e possibili edizioni spot estere allo studio. it.fashionnetwork.com
Prime impressioni da Pitti Uomo, Firenze Firenze vibra, come sempre. Ma quest’anno l’energia è più riflessiva che rumorosa. Meno effetto wow immediato, più sostanza. E si sente. Le novità Il guardaroba maschile si rilassa: silhouette morbide, layering int facebook
Pitti Uomo, da Tombolini lo 'smoking più leggero del mondo'. La giacca pesa soltanto 360 grammi #ANSA x.com
