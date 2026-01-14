Blitz di protesta dei lavoratori Woolrich al Pitti Uomo | VIDEO

Durante la seconda giornata di Pitti Uomo 109, si sono svolte proteste dei lavoratori Woolrich presso il polo fieristico di Firenze. L’evento ha attirato l’attenzione sulla situazione dei dipendenti coinvolti, evidenziando questioni legate alle condizioni di lavoro e ai diritti dei lavoratori. La manifestazione si inserisce nel contesto della fiera, offrendo uno spunto di riflessione sulle dinamiche che coinvolgono il settore moda e il benessere dei propri operativi.

Vertenza Woolrich: presidio dei 160 lavoratori a Pitti Uomo contro il trasferimento forzato a Torino - Sindacati Cgil, Cisl e Uil davanti alla Fortezza: «Rilancio del marchio non può significare licenziamenti». controradio.it

Sono tre gli ambientalisti denunciati dai carabinieri per il blitz di ieri a Palazzo Te, a Mantova, durante il quale hanno cosparso di farina bianca e di fotocopie di banconote da 20 euro il pavimento della Sala dei Giganti e srotolato striscioni di protesta contro un' facebook

#StatiUniti Proteste a Minneapolis in nome di Renee Nicole Good, bianca, 37 anni, madre di 3 figli, uccisa da un agente durante un blitz anti-migranti a #Minneapolis. Le immagini in rete smentiscono la versione di 'legittima difesa' degli agenti x.com

