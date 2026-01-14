Blitz di protesta dei lavoratori Woolrich al Pitti Uomo | VIDEO

Durante la seconda giornata di Pitti Uomo 109, si sono svolte proteste dei lavoratori Woolrich presso il polo fieristico di Firenze. L’evento ha attirato l’attenzione sulla situazione dei dipendenti coinvolti, evidenziando questioni legate alle condizioni di lavoro e ai diritti dei lavoratori. La manifestazione si inserisce nel contesto della fiera, offrendo uno spunto di riflessione sulle dinamiche che coinvolgono il settore moda e il benessere dei propri operativi.

Si apre tra le proteste la seconda giornata di Pitti Uomo 109. All’esterno del polo fieristico di Firenze è infatti andata in scena la protesta dei lavoratori Woolrich. Circa cinquanta dipendenti del marchio di abbigliamento outdoor, provenienti in gran parte dalla sede di Bologna, hanno. 🔗 Leggi su Bolognatoday.itImmagine generica

