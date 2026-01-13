Auguri Wikipedia l' enciclopedia online compie 25 anni

Oggi Wikipedia celebra i suoi 25 anni di attività. Fondata nel 2001 da Jimmy Wales e Larry Sanger, questa enciclopedia online ha rivoluzionato l'accesso alle informazioni, offrendo contenuti collaborativi e gratuiti a milioni di utenti nel mondo. In occasione di questo traguardo, si riflette sull’importanza di una piattaforma che ha contribuito a diffondere la conoscenza in modo aperto e condiviso.

AGI - Fondata negli Stati Uniti il 15 gennaio del 2001 da Jimmy Wales e Larry Sanger, Wikipedia compie 25 anni. Con 350 edizioni linguistiche e quasi due miliardi di accessi unici mensili, l' enciclopedia online più grande al mondo è diventata una delle principali fonti di conoscenza ed è stata riconosciuta come bene pubblico digitale dalle Nazioni Unite. In questi venticinque anni, Wikipedia è cresciuta insieme alla sua comunità, adattandosi ai cambiamenti tecnologici e culturali senza perdere la propria missione originaria: rendere l'intero patrimonio della conoscenza umana accessibile a tutti.

