Carabinieri impegno e sostegno | Riconoscere i segnali di allarme
Osservare, cogliere i segnali, trovare il modo per aiutare chi è in difficoltà. Ma anche trovare la forza per denunciare e per allontanarsi da situazioni a rischio. In occasione del 25 novembre, " Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne ", il comando provinciale dei carabinieri di Perugia, insieme a istituzioni e associazioni di settore, ha rinnovato l’impegno nella sensibilizzazione contro la violenza di genere con una serie di incontri in scuole ed enti locali in tutta la provincia. Durante gli incontri, i carabinieri hanno illustrato il funzionamento della rete di supporto costituita da forze dell’ordine, centri antiviolenza, servizi sociali, associazioni e scuole. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
Leggi su Tgr Abruzzo L'impegno dei Carabinieri nel contrasto alla violenza di genere Carabinieri impegnati tutto l'anno nelle scuole e nei centri antiviolenza. Attenzione ai reati spia, episodi violenti che rischiano di sfociare in atti più gravi - facebook.com Vai su Facebook
Ho proposto l'ambrogino d'oro per il Nucleo Radiomobile dei #Carabinieri di Milano e sono felice che sia stata accettata questa richiesta. Li ho proposti per la loro professionalità e impegno sul territorio e per chiudere le polemiche in merito al caso #Ramy. Le Vai su X
Carabinieri, impegno e sostegno : "Riconoscere i segnali di allarme" - Osservare, cogliere i segnali, trovare il modo per aiutare chi è in difficoltà. Si legge su lanazione.it
L’Arma dei Carabinieri in prima linea contro la violenza sulle donne - In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Arma dei Carabinieri rilancia il proprio impegno con una vasta campagna nazionale di comunicazione, prev ... mbnews.it scrive
25 novembre, la campagna di prevenzione dell’Arma dei Carabinieri - In occasione del 25 novembre, la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, l’Arma dei Carabinieri ha avviato una nuova campagna di comunicazione e responsabilizzazio ... Lo riporta corrieredellacalabria.it