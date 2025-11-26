Carabinieri impegno e sostegno | Riconoscere i segnali di allarme

Osservare, cogliere i segnali, trovare il modo per aiutare chi è in difficoltà. Ma anche trovare la forza per denunciare e per allontanarsi da situazioni a rischio. In occasione del 25 novembre, " Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne ", il comando provinciale dei carabinieri di Perugia, insieme a istituzioni e associazioni di settore, ha rinnovato l’impegno nella sensibilizzazione contro la violenza di genere con una serie di incontri in scuole ed enti locali in tutta la provincia. Durante gli incontri, i carabinieri hanno illustrato il funzionamento della rete di supporto costituita da forze dell’ordine, centri antiviolenza, servizi sociali, associazioni e scuole. 🔗 Leggi su Lanazione.it

