Il riscatto con White Mathilda I detenuti da Codice Rosso | Aperti gli occhi sui nostri errori

Il riscatto attraverso il progetto White Mathilda offre ai detenuti coinvolti un'opportunità di crescita e riflessione. I partecipanti, da Codice Rosso, condividono come questa esperienza abbia aperto i loro occhi sugli errori e favorito una maggiore consapevolezza emotiva, contribuendo a un percorso di riabilitazione e reinserimento sociale.

"Devo molto a questo percorso, sono riuscito a riflettere sulle mie emozioni ancor più sulle emozioni di ogni compagno. Mesi interi che mi hanno accompagnato verso il vero senso di riscatto rispetto gli errori commessi dove l’impulsività aveva preso il sopravvento". Non conosciamo la sua storia, ma Andrea si è aperto e affida a poche ma sentite righe i suoi sentimenti. Antonino, “compagno” di prigionia, sa quanto questi mesi siano stati duri, ma anche importanti: "L’utilità di questo cammino è stata riuscire davvero una volta per tutte a guardarmi dentro e fare i conti con me stesso. Soffrire in carcere mi ha aperto gli occhi". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it