Turismo in Liguria crescono arrivi e presenze ma gli operatori fuggono

Ilsecoloxix.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Precariato, retribuzioni basse, scarsa possibilità di miglioramento professionale e contratti pirata i problemi da risolvere: gli operatori turistici in Liguria fuggono. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

turismo in liguria crescono arrivi e presenze ma gli operatori fuggono

© Ilsecoloxix.it - Turismo in Liguria, crescono arrivi e presenze ma gli operatori fuggono

Argomenti simili trattati di recente

Turismo in Liguria, crescono arrivi e presenze ma gli operatori fuggono - Precariato, retribuzioni basse, scarsa possibilità di miglioramento professionale e contratti pirata i problemi da risolvere: gli operatori turistici in ... Da ilsecoloxix.it

turismo liguria crescono arriviLa Uiltucs presenta i dati sul turismo, segno positivo ma troppi precari - I dati analizzati da Uiltucs vedono un +2,8 per cento fino al 31 luglio rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente per quanto riguarda il nume ... Si legge su rainews.it

turismo liguria crescono arriviTurismo, Uiltucs 'lavoratori precari e sottopagati in Liguria' - 665 lavoratori in somministrazione, ma prevalgono i lavoratori precari e i salari restano inadeguati". Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Turismo Liguria Crescono Arrivi