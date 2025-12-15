Migranti Piantedosi | Pacchetti offerti come se fossero viaggi turistici ma siamo a -60% di arrivi

Il ministro Piantedosi evidenzia come le rotte migratorie irregolari siano sistemi organizzati di traffico transnazionale, che prosperano grazie alla loro adattabilità e alle inefficienze degli interventi statali. Nonostante i pacchetti offerti come viaggi turistici, gli arrivi sono in drastico calo (-60%), evidenziando una realtà complessa e articolata nel fenomeno migratorio.

“Le rotte migratorie irregolari non sono fenomeni spontanei, ma sistemi organizzati di traffici transnazionali che si sviluppano lungo itinerari complessi e multilivello, prosperano quando le capacità di intervento degli Stati non riescono a tenere il passo con l’adattabilità delle organizzazioni. Agrigentonotizie.it

