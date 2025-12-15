Migranti Piantedosi | Pacchetti offerti come se fossero viaggi turistici ma siamo a -60% di arrivi

Il ministro Piantedosi evidenzia come le rotte migratorie irregolari siano sistemi organizzati di traffico transnazionale, che prosperano grazie alla loro adattabilità e alle inefficienze degli interventi statali. Nonostante i pacchetti offerti come viaggi turistici, gli arrivi sono in drastico calo (-60%), evidenziando una realtà complessa e articolata nel fenomeno migratorio.

La Seawatch arriva al porto di La Spezia facendo sbarcare 70 migranti soccorsi a largo della Tunisia. Persone in condizioni di enorme disagio, eppure, denunciano le Ong, costrette ad affrontare a causa del decreto Piantedosi altri giorni di navigazione x.com

