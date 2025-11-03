Aurora Tila l' ex condannato a 17 anni per il femminicidio La madre | Sarei stata più soddisfatta se fossero stati 20 ma almeno giustizia è stata fatta

Vanityfair.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ragazzo si è sempre dichiarato innocente e ha detto che si è trattato di un gesto volontario. Il suo avvocato è pronto al ricorso in appello. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

aurora tila l ex condannato a 17 anni per il femminicidio la madre sarei stata pi249 soddisfatta se fossero stati 20 ma almeno giustizia 232 stata fatta

© Vanityfair.it - Aurora Tila, l'ex condannato a 17 anni per il femminicidio. La madre: «Sarei stata più soddisfatta se fossero stati 20, ma almeno giustizia è stata fatta»

Approfondisci con queste news

aurora tila ex condannatoAurora Tila, condannato a 17 anni l'ex fidanzato. La giovane 13enne morì precipitando dal balcone - Il giudice del Tribunale per i minorenni di Bologna ha condannato alla pena di 17 anni il ragazzino 16enne imputato per l'omicidio pluriaggravato di Aurora Tila, 13 anni, morta ... Da ilmessaggero.it

aurora tila ex condannatoOmicidio Aurora Tila, l’ex fidanzatino condannato a 17 anni -   Il pm Simone Purgato aveva chiesto per il 16enne una condanna a 20 anni e otto mesi, senza il riconoscim ... quotidiano.net scrive

aurora tila ex condannatoFemminicidio Aurora Tila, l'ex condannato a 17 anni: la tredicenne morì a Piacenza precipitando dal settimo piano - Aurora Tila è morta il 25 ottobre 2024 dopo essere precipitata da un balcone al settimo piano dell'edificio in cui viveva. Segnala corrieredibologna.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Aurora Tila Ex Condannato