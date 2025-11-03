Aurora Tila l' ex condannato a 17 anni per il femminicidio La madre | Sarei stata più soddisfatta se fossero stati 20 ma almeno giustizia è stata fatta
Il ragazzo si è sempre dichiarato innocente e ha detto che si è trattato di un gesto volontario. Il suo avvocato è pronto al ricorso in appello. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
