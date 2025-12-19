Roma | violenza sessuale di gruppo senegalese condannato a 6 anni

A Roma, un grave caso di violenza sessuale di gruppo ha portato alla condanna di un uomo senegalese a sei anni di reclusione. Attualmente detenuto, il condannato affronta il processo, mentre un altro indagato è stato sottoposto a sorveglianza con il braccialetto elettronico. La vicenda solleva ancora una volta il tema della sicurezza e della giustizia nella capitale.

Il ventinovenne condannato a sei anni è attualmente in carcere. Ad un altro indagato è stato applicato il braccialetto elettronico. Violenza sessuale in un appartamento a Roma, una condanna a 6 anni - Lo stupro è avvenuto nell'aprile del 2024 in una casa di via Condotti, in pieno centro storico.

Roma, violenza sessuale in un appartamento di via Condotti: condannato 29enne senegalese - In questa vicenda sono coinvolti anche un italiano di 23 anni che ha optato per il rito abbreviato mentre un terzo indagato è tuttora ricercato ... affaritaliani.it

Violenza sessuale in un appartamento nel centro di Roma, una condanna a sei anni - I giudici della quinta sezione collegiale del tribunale di Roma hanno condannato 6 anni di carcere un cittadino senegalese di 29 anni accusato di violenza sessuale di gruppo ai danni di una donna avve ... msn.com

Violenza sessuale in un appartamento nel centro di Roma, una condanna a sei anni. Stupro avvenuto nell'aprile del 2024. Coinvolti altri due uomini, uno è ricercato #ANSA x.com

