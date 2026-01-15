Vicopisano è Plastic Free | nel 2026 il Comune bissa il riconoscimento dello scorso anno

Vicopisano conferma il suo impegno ambientale mantenendo il riconoscimento di “Comune Plastic Free” anche nel 2026. Il prestigioso attestato, ottenuto attraverso un’attenta valutazione di Plastic Free Onlus, testimonia l’attenzione del territorio alla riduzione della plastica e alla sostenibilità. Con questa conferma, Vicopisano si inserisce tra i 141 comuni italiani che continuano a promuovere iniziative di tutela ambientale e sensibilizzazione della comunità.

Vicopisano (PI), 15 gennaio 2026 – Vicopisano è ‘Comune Plastic Free’ anche nel 2026, per il secondo anno consecutivo, avendo superato la complessa valutazione di Plastic Free Onlus che include molteplici e diversi parametri: nel 2026 i Comuni riconosciuti in Italia sono 141. In Toscana salgono a 5 (nel 2025 erano 4): oltre a Vicopisano ci sono Barberino Tavarnelle, Follonica, Massa Marittima, e Pisa. L’annuncio è stato dato la mattina di mercoledì 14 gennaio a Montecitorio, durante la presentazione dell’edizione 2026. Plastic Free Onlus - nata nel 2019 su iniziativa di Luca De Gaetano - è impegnata nel contrasto all’inquinamento da plastica e nella sensibilizzazione, costruendo una rete di volontarie e volontari e di amministrazioni che scelgono di impegnarsi sempre di più, in sinergia e con azioni efficaci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

