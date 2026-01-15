Viabilità a Cascina scaduti i permessi Ztl Apu | come rinnovarli

Il Comune di Cascina ricorda che i permessi ZTL e APU scaduti il 31 dicembre 2025 devono essere rinnovati entro il 31 marzo 2026. Si tratta dei permessi annuali per transito e sosta nel Centro Storico rilasciati nel corso del 2025. È importante rispettare questa scadenza per continuare a usufruire delle autorizzazioni senza interruzioni. Per le modalità di rinnovo, si invita a consultare le indicazioni ufficiali del Comune.

Il Comune di Cascina informa che i permessi annuali a pagamento di transito e sosta nel Centro Storico rilasciati nel corso del 2025 e che sono scaduti il 31 dicembre 2025, come da ordinanza vigente dovranno essere rinnovati entro il 31 marzo. Il Comune ricorda che in mancanza di autorizzazione o in possesso di autorizzazione scaduta, non è consentito accedere alla ZtlApu e ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della strada. Il rinnovo avviene mediante la presentazione di un'autocertificazione con la quale si dichiara che sono rimaste invariate le condizioni presenti al momento del rilascio del permesso. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

