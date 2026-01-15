Via Tignale del Garda interrogazione regionale sui disagi nelle case Acer

L’interrogazione regionale riguarda i disagi nelle abitazioni Acer di via Tignale del Garda, nel Comune di Modena. Ferdinando Pulitano e Annalisa Arletti di Fratelli d’Italia hanno chiesto alla Regione di intervenire per risolvere le criticità segnalate, al fine di garantire condizioni abitative più idonee. La questione mette in evidenza le problematiche dell’edilizia residenziale pubblica e la necessità di interventi mirati per migliorare la situazione abitativa.

Risolvere i disagi segnalati nelle case Acer in via Tignale del Garda, nel Comune di Modena. Ferdinando Pulitano (FdI) e Annalisa Arletti (FdI), in un'interrogazione, chiedono alla Regione di risolvere una situazione di disagio abitativo, segnalata da notizie di stampa, presso le case di edilizia.

