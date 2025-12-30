case popolari costi alle stelle per la manutenzione acer approva il bilancio

La conferenza degli enti di Modena ha approvato il bilancio preventivo 2026 di Acer, l’ente responsabile dell’edilizia popolare e sociale nella provincia. Nel documento si evidenziano crescenti costi di manutenzione per le case popolari, una sfida importante per garantire il servizio nel rispetto delle risorse disponibili.

È stato approvato dalla conferenza degli enti (Provincia e comuni) il bilancio preventivo 2026 di Acer Modena, l’ente pubblico che si occupa di edilizia popolare e sociale in provincia di Modena. Nel presentare i conti agli enti locali Gaetano Venturelli, presidente di Acer Modena, ha. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

