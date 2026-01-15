Vertenza lavoratori Tua i sindacati dei trasporti | La mobilitazione continua

I sindacati dei trasporti hanno annunciato che la vertenza dei lavoratori Tua proseguirà fino al rispetto delle normative contrattuali e della sicurezza. In una nota, evidenziano come sia ormai insostenibile una gestione che mette a rischio la sicurezza stradale, viola i diritti dei lavoratori e trascuri le aree interne. La mobilitazione continuerà con determinazione, chiedendo azioni concrete per garantire legalità e dignità nel settore dei trasporti pubblici.

“Non si può più tollerare una gestione che ignora la sicurezza stradale, calpesta i diritti dei lavoratori e abbandona le aree interne: la mobilitazione continuerà con fermezza finché non verranno ripristinate legalità contrattuale e dignità del servizio”. Le segreterie regionali di Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti e Faisa Cisal confermano l'avanzamento in seconda fase della vertenza dei lavoratori Tua, che vedrà l'immediato coinvolgimento del prefetto di Chieti, Silvana D’Agostino. “La scure di Tua si è abbattuta violentemente sulle aree interne dell'Abruzzo, cancellando definitivamente le residenze di lavoro storiche – si legge in una nota unitaria dei sindacati - Parliamo di un colpo letale per l’occupazione locale: Gissi (3 turni), Atessa (5), Altino (2), Ateleta (3), Pizzoferrato (4), Scafa (6), Serramonacesca (4) e Secinaro (6). 🔗 Leggi su Chietitoday.it Leggi anche: Continua la mobilitazione dei dipendenti Tua, i sindacati: "Queste sono le condizioni in cui si è costretti a lavorare" [FOTO] Leggi anche: Pd e Ali Abruzzo al fianco dei lavoratori Tua e dei sindacati: "Una nuova governance e nelle aree interne trasporti gratuiti" Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Continua la mobilitazione dei dipendenti Tua, i sindacati: Queste sono le condizioni in cui si è costretti a lavorare; Vertenza Tua, botta e risposta tra azienda e sindacati su sicurezza e organizzazione; Sciopero TUA, Paolucci: I lavoratori hanno ragione. Trasporto pubblico regionale allo sbando; Vertenza Tua: il presidente della Provincia incontra i dipendenti in sciopero. Vertenza lavoratori Tua, i sindacati dei trasporti: "La mobilitazione continua" - Le segreterie regionali di Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti e Faisa Cisal documentano una serie di gravi inadempienze aziendali: “Residenze di lavoro cancellate, corse che saltano, bus fatiscenti” ... chietitoday.it

Continua la mobilitazione dei dipendenti Tua, i sindacati: "Queste sono le condizioni in cui si è costretti a lavorare" [FOTO] - Dopo lo sciopero dell'8 gennaio e le dichiarazioni della società Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal tornano a denunciare una gestione fatta di subaffidamenti precari, parco mezzi obsoleto ... ilpescara.it

Intere residenze cancellate, corse che saltano e bus fatiscenti, i sindacati TUA smontano la narrazione aziendale - Alle dichiarazioni del Direttore generale di TUA, che nei giorni scorsi ha tentato di ridimensionare le criticità del servizio ... abruzzolive.it

Ivrea, vertenza Konecta, il Pd al fianco dei lavoratori: appello alla Regione per fermare i trasferimenti facebook

Vertenza Casa Sollievo, FP CGIL: “I lavoratori hanno dato una lezione di unità e forza” x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.