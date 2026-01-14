Continua la mobilitazione dei dipendenti Tua i sindacati | Queste sono le condizioni in cui si è costretti a lavorare FOTO

I sindacati continuano a mobilitarsi contro le condizioni di lavoro presso Tua, coinvolgendo l’intera regione. La protesta nasce dalle difficoltà riscontrate dai dipendenti, come evidenziato anche da alcune immagini. La questione riguarda la riorganizzazione del trasporto pubblico locale e le risposte fornite dal presidente Gabriele De Angelis, che ha rassicurato i sindaci del capoluogo regionale. La situazione resta al centro dell’attenzione pubblica e sindacale.

Parte da L'Aquila, ma coinvolge tutta la regione la risposta dei sindacati alla società Tua e in particolare al presidente Gabriele De Angelis che nei giorni scorsi ha risposto ai sindaci del capoluogo regionale rassicurando sul fatto che, nella riorganizzazione del trasporto pubblico locale, non.

Sciopero quattro ore dipendenti Tua, sit-in protesta a Pescara - Sciopero di quattro ore, dalle 9 alle 13, dei lavoratori Tua aderenti alle sigle sindacali Cgil Cisl Uil e Faisa Cisal per denunciare le gravi disfunzioni e le ingiustizie che continuano a ... ansa.it

