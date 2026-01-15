Ventotene e la lotta ai sovranismi a Forlì la presentazione del nuovo libro di Gianluca Passarelli
Venerdì 16 gennaio alle ore 20, presso la sala polifunzionale di Via Valverde 15 a Forlì, si terrà la presentazione del nuovo libro di Gianluca Passarelli, “La roccia di Ventotene”. Professore di Scienza politica e politica comparata alla Sapienza di Roma, Passarelli affronta il tema della lotta ai sovranismi e del ruolo dell’Europa. Un’occasione per approfondire questioni di attualità e riflettere sui valori fondamentali dell’Unione Europea.
