Ventotene e la lotta ai sovranismi a Forlì la presentazione del nuovo libro di Gianluca Passarelli

Da forlitoday.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 16 gennaio alle ore 20, presso la sala polifunzionale di Via Valverde 15 a Forlì, si terrà la presentazione del nuovo libro di Gianluca Passarelli, “La roccia di Ventotene”. Professore di Scienza politica e politica comparata alla Sapienza di Roma, Passarelli affronta il tema della lotta ai sovranismi e del ruolo dell’Europa. Un’occasione per approfondire questioni di attualità e riflettere sui valori fondamentali dell’Unione Europea.

