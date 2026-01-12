venezuela il papa incontra la premio nobel maria corina machado

Questa mattina, il Papa Leone XIV ha incontrato in udienza María Corina Machado, figura politica venezuelana e Premio Nobel per la Pace. L'incontro si inserisce in un contesto di dialogo e attenzione internazionale verso la situazione politica in Venezuela, evidenziando l'importanza di iniziative volte alla pace e al progresso nel paese sudamericano. L'evento rappresenta un momento di confronto tra la comunità internazionale e le figure chiave della politica venezuelana.

Papa Leone XIV, questa mattina, ha ricevuto in udienza la politica venezuelana, Premio Nobel per la Pace, María Corina Machado. Sorrisi e una stretta di mano tra il Pontefice e la leader dell’opposizione venezuelana nella Biblioteca privata. Machado, vestita di nero, indossava un rosario al collo. Machado al Papa: “Interceda per scarcerazioni e transizione democratica”. La leader dell’opposizione venezuelana Maria Corina Machado, durante l’udienza ha chiesto al Pontefice di intercedere per la liberazione degli oltre mille prigionieri politici e per il rapido avanzamento della transizione verso la democrazia in Venezuela. 🔗 Leggi su Lapresse.it

