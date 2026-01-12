Venezuela il Papa incontra la premio Nobel Maria Corina Machado
Questa mattina, il Papa Leone XIV ha incontrato in udienza María Corina Machado, figura politica venezuelana e Premio Nobel per la Pace. L'incontro si inserisce in un contesto di dialogo e attenzione internazionale verso la situazione politica in Venezuela, evidenziando l'importanza di iniziative volte alla pace e al progresso nel paese sudamericano. L'evento rappresenta un momento di confronto tra la comunità internazionale e le figure chiave della politica venezuelana.
Papa Leone XIV, questa mattina, ha ricevuto in udienza la politica venezuelana, Premio Nobel per la Pace, María Corina Machado. Sorrisi e una stretta di mano tra il Pontefice e la leader dell’opposizione venezuelana nella Biblioteca privata. Machado, vestita di nero, indossava un rosario al collo. Machado al Papa: “Interceda per scarcerazioni e transizione democratica”. La leader dell’opposizione venezuelana Maria Corina Machado, durante l’udienza ha chiesto al Pontefice di intercedere per la liberazione degli oltre mille prigionieri politici e per il rapido avanzamento della transizione verso la democrazia in Venezuela. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Il Papa incontra María Corina Machado, Nobel per la pace e leader dell'opposizione in Venezuela
Leggi anche: Papa Leone XIV riceve Maria Corina Machado, la leader dell’opposizione in Venezuela e premio Nobel per la Pace in Vaticano
Venezuela, il Papa incontra la premio Nobel Maria Corina Machado; Venezuela: la Machado da papa Leone; Venezuela, catturati Maduro e la moglie. Trump: Governeremo fino alla transizione.
Il Papa incontra María Corina Machado, Nobel per la pace e leader dell'opposizione in Venezuela - Nel giorno della liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò, il Pontefice ha ricevuto in Vaticano l'attivista e politica venezuelana oppositrice di Maduro ... ilfoglio.it
#Venezuela La Premio Nobel per la Pace #Machado ha incontrato questa mattina #Papa Leone. L'attivista è stata la maggiore oppositrice di Maduro: dopo la cattura aveva chiesto l'immediata liberazione dei prigionieri politici e si era detta pronta a rientrare - facebook.com facebook
Al termine di una mattinata ricca di udienze, il #Papa ha ricevuto oggi in Vaticano Maria Corina Machado, l’ex deputata dell’Assemblea nazionale del #Venezuela insignita nell’ottobre 2025 del Premio Nobel per la Pace x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.