Venezuela libero anche Luigi Gasperin Tajani | Scarcerato nella notte ora al sicuro in ambasciata a Caracas

Da fanpage.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Luigi Gasperin, 77 anni, è stato recentemente liberato in Venezuela e attualmente si trova al sicuro presso l'ambasciata italiana a Caracas. La notizia, confermata anche dal ministro Tajani, sottolinea il risultato di un intervento diplomatico che ha permesso di garantire la sua sicurezza. Questa vicenda evidenzia l'importanza del dialogo internazionale e dell'impegno delle istituzioni italiane all'estero.

Luigi Gasperin, 77 anni, è stato liberato in Venezuela e ora si trova al sicuro presso l'ambasciata italiana a Caracas. Dopo mesi di detenzione, la sua liberazione segna un altro passo importante nei rapporti diplomatici tra Roma e Caracas. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Venezuela, scarcerato Luigi Gasperin. Tajani: “E’ nella nostra ambasciata a Caracas”

Leggi anche: Venezuela, scarcerato Luigi Gasperin. «È provato ma stabile, vorrebbe restare nel Paese»

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Venezuela: liberi Gasperin e Pilieri, attesa per Trentini e Burlò; Venezuela libera diversi detenuti, tra questi c’è Luigi Gasperin. Speranza per Trentini; Venezuela, anche Luigi Gasperin è libero; Venezuela, liberati gli italiani Luigi Gasperin e Biagio Pilieri. Attesa per Alberto Trentini e Mario Burlò.

venezuela libero luigi gasperinVenezuela, scarcerato Luigi Gasperin. Tajani: “E’ nella nostra ambasciata a Caracas” - Anche un altro italiano, Luigi Gasperin, è stato scarcerato in Venezuela. lapresse.it

venezuela libero luigi gasperinVenezuela, Tajani: "Libero anche Luigi Gasperin, ora presso l'ambasciata italiana" - Il ministro degli Esteri conferma il rilascio dell'imprenditore piemontese arrestato ad agosto. tgcom24.mediaset.it

venezuela libero luigi gasperinFLASH: Venezuela, dopo Trentini e Burlò anche Luigi Gasperin è libero: l'annuncio di Tajani su X - Nei giorni scorsi avevamo ottenuto l'ordine di scarcerazione. affaritaliani.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.