Venezuela libero anche Luigi Gasperin Tajani | Scarcerato nella notte ora al sicuro in ambasciata a Caracas

Luigi Gasperin, 77 anni, è stato recentemente liberato in Venezuela e attualmente si trova al sicuro presso l'ambasciata italiana a Caracas. La notizia, confermata anche dal ministro Tajani, sottolinea il risultato di un intervento diplomatico che ha permesso di garantire la sua sicurezza. Questa vicenda evidenzia l'importanza del dialogo internazionale e dell'impegno delle istituzioni italiane all'estero.

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Venezuela: liberi Gasperin e Pilieri, attesa per Trentini e Burlò; Venezuela libera diversi detenuti, tra questi c'è Luigi Gasperin. Speranza per Trentini; Venezuela, anche Luigi Gasperin è libero; Venezuela, liberati gli italiani Luigi Gasperin e Biagio Pilieri. Attesa per Alberto Trentini e Mario Burlò.

