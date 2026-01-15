Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha comunicato che Luigi Gasperin, italiano detenuto in Venezuela, è stato scarcerato ed è ora presso l’ambasciata italiana a Caracas. La notizia rappresenta un passo importante nel processo di tutela dei cittadini italiani all’estero. La situazione rimane sotto osservazione, e ulteriori aggiornamenti saranno forniti nelle prossime ore.

Anche un altro italiano, Luigi Gasperin, è stato scarcerato in Venezuela. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un post su X. “Anche Luigi Gasperin è libero. Ora è nella sede della nostra ambasciata a Caracas. Nei giorni scorsi avevamo ottenuto l’ordine di scarcerazione. Stanotte è uscito dal carcere”, ha scritto Tajani. Nei giorni scorsi erano stati liberati anche Alberto Trentini e Mario Burlò. #Venezuela Anche Luigi Gasperin è libero. Ora è nella sede della nostra ambasciata a #Caracas. Nei giorni scorsi avevamo ottenuto l’ordine di scarcerazione. Stanotte è uscito dal carcere. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Venezuela, scarcerato Luigi Gasperin. Tajani: “E’ nella nostra ambasciata a Caracas”

Leggi anche: Il Venezuela rilascia il detenuto Luigi Gasperin. Tajani al lavoro per accelerare la liberazione degli altri italiani

Leggi anche: Venezuela, liberati Biagio Pilieri e Luigi Gasperin: attesa per Alberto Trentini

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Luigi Gasperin, l’italiano liberato in Venezuela: arrestato ad agosto con l’accusa di cospirazione; Venezuela: liberi Gasperin e Pilieri, attesa per Trentini e Burlò; Venezuela libera diversi detenuti, tra questi c’è Luigi Gasperin. Speranza per Trentini; Il Venezuela libera il detenuto italiano Luigi Gasperin.

Svolta in Venezuela, liberati i prigionieri stranieri: scarcerati Luigi Gasperin e Biagio Pilieri, attesa per Alberto Trentini e gli altri - Per Alberto Trentini e le decine di famiglie italiane che attendono notizie, la giornata di oggi rappresenta la prima vera speranza di un ritorno alla libertà ... ilsecoloxix.it