Venezuela scarcerato Luigi Gasperin È provato ma stabile vorrebbe restare nel Paese

Da ilmattino.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Luigi Gasperin è stato recentemente scarcerato e si trova attualmente presso la sede dell'ambasciata italiana a Caracas. La sua situazione giudiziaria è stata risolta con un'ordinanza di rilascio, e il cittadino italiano si dichiara stabile e desideroso di rimanere nel Venezuela. La notizia rappresenta un passo importante nel caso, che aveva attirato l'attenzione internazionale sulle condizioni e sui diritti di Gasperin durante la detenzione.

«Anche Luigi Gasperin è libero. Ora è nella sede della nostra ambasciata a Caracas. Nei giorni scorsi avevamo ottenuto l'ordine di scarcerazione. Stanotte è uscito. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

