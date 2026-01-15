Venezuela scarcerato Luigi Gasperin È provato ma stabile vorrebbe restare nel Paese

Luigi Gasperin è stato recentemente scarcerato e si trova attualmente presso la sede dell'ambasciata italiana a Caracas. La sua situazione giudiziaria è stata risolta con un'ordinanza di rilascio, e il cittadino italiano si dichiara stabile e desideroso di rimanere nel Venezuela. La notizia rappresenta un passo importante nel caso, che aveva attirato l'attenzione internazionale sulle condizioni e sui diritti di Gasperin durante la detenzione.

«Anche Luigi Gasperin è libero. Ora è nella sede della nostra ambasciata a Caracas. Nei giorni scorsi avevamo ottenuto l'ordine di scarcerazione. Stanotte è uscito. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Venezuela, scarcerato Luigi Gasperin. «È provato ma stabile, vorrebbe restare nel Paese» Leggi anche: Venezuela, scarcerato Luigi Gasperin. Tajani: “E’ nella nostra ambasciata a Caracas” Leggi anche: Venezuela, liberati Biagio Pilieri e Luigi Gasperin: attesa per Alberto Trentini Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Luigi Gasperin, l’italiano liberato in Venezuela: arrestato ad agosto con l’accusa di cospirazione; Venezuela: liberi Gasperin e Pilieri, attesa per Trentini e Burlò; Venezuela libera diversi detenuti, tra questi c’è Luigi Gasperin. Speranza per Trentini; Il Venezuela libera il detenuto italiano Luigi Gasperin. Svolta in Venezuela, liberati i prigionieri stranieri: scarcerati Luigi Gasperin e Biagio Pilieri, attesa per Alberto Trentini e gli altri - Per Alberto Trentini e le decine di famiglie italiane che attendono notizie, la giornata di oggi rappresenta la prima vera speranza di un ritorno alla libertà ... ilsecoloxix.it

Chi è Luigi Gasperin, l’italiano liberato dal Venezuela - Arrestato lo scorso 7 agosto 2025 a Maturin (nello del stato Monagas), Gasperin era detenuto in un centro nella zona di Prados del Este a Caracas. editorialedomani.it

Venezuela, scarcerati prigionieri stranieri: libero Gasperin, incertezza per Alberto Trentini - Il governo venezuelano comunica il rilascio di più cittadini stranieri. lanuovasardegna.it

Venezuela, Trump: Maduro catturato insieme alla moglie e portato fuori dal Paese

Dopo l’inferno delle carceri di Caracas il ritorno in Italia dove la giustizia ha continuato a fare il suo corso. L’imprenditore torinese Mario Burlò, detenuto per più di 14 mesi in Venezuela e scarcerato a pochi giorni di distanza alla deposizione di Maduro, giovedì facebook

Mario Burlò scarcerato in Venezuela, parla l’avvocato Maurizio Basile: «Contro di lui né un processo né accuse formali» x.com

