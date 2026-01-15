Venezuela libero anche Luigi Gasperin Il petroliere 6 mesi in carcere a Caracas

Luigi Gasperin, imprenditore italiano, è stato ufficialmente liberato dopo sei mesi di detenzione a Caracas. La notizia, confermata dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, rappresenta una svolta importante per la famiglia e per le relazioni tra Italia e Venezuela. Gasperin, 77 anni, aveva subito un lungo periodo di detenzione che ora si conclude con il suo ritorno in Italia, portando a termine una vicenda che ha suscitato attenzione internazionale.

Roma, 15 gennaio 2026 – Anche Luigi Gasperin è libero. La buona notizia arriva anche stavolta dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, che poco dopo le 8 di questa mattina ha postato su X il messaggio che la famiglia dell’imprenditore 77enne aspettava dall’estate scorsa. Il rilascio era atteso visto che Gasperin aveva ottenuto già l’ordine di scarcerazione nei giorni scorsi. Solo oggi però è uscito dalla prigione nella zona di Prados del Este, Caracas, in cui era detenuto. “Ora è nella sede della nostra ambasciata”, twitta Tajani. Dopo Alberto Tarantini, Mario Burlò e prima ancora, Biagio Pilieri, un quarto nostro connazionale esce dunque dalle carceri di Caracas, che si sono dischiuse in seguito alla cattura di Maduro e con la nuova presidenza ad Interim Delcy Rodriguez. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

