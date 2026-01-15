Venezuela libero anche Luigi Gasperin Il petroliere 6 mesi in carcere a Caracas

Luigi Gasperin, imprenditore italiano, è stato ufficialmente liberato dopo sei mesi di detenzione a Caracas. La notizia, confermata dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, rappresenta una svolta importante per la famiglia e per le relazioni tra Italia e Venezuela. Gasperin, 77 anni, aveva subito un lungo periodo di detenzione che ora si conclude con il suo ritorno in Italia, portando a termine una vicenda che ha suscitato attenzione internazionale.

Roma, 15 gennaio 2026 – Anche Luigi Gasperin è libero. La buona notizia arriva anche stavolta dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, che poco dopo le 8 di questa mattina ha postato su X il messaggio che la famiglia dell’imprenditore 77enne aspettava dall’estate scorsa. Il rilascio era atteso visto che Gasperin aveva ottenuto già l’ordine di scarcerazione nei giorni scorsi. Solo oggi però è uscito dalla prigione nella zona di Prados del Este, Caracas, in cui era detenuto. “Ora è nella sede della nostra ambasciata”, twitta Tajani. Dopo Alberto Tarantini, Mario Burlò e prima ancora, Biagio Pilieri, un quarto nostro connazionale esce dunque dalle carceri di Caracas, che si sono dischiuse in seguito alla cattura di Maduro e con la nuova presidenza ad Interim Delcy Rodriguez. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Venezuela, libero anche Luigi Gasperin. Il petroliere 6 mesi in carcere a Caracas Leggi anche: Venezuela, fuori dal carcere anche Luigi Gasperin. Tajani: «Libero da stanotte» Leggi anche: Venezuela, libero anche Luigi Gasperin, Tajani: “Scarcerato nella notte, ora al sicuro in ambasciata a Caracas” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Venezuela: liberi Gasperin e Pilieri, attesa per Trentini e Burlò; Venezuela libera diversi detenuti, tra questi c’è Luigi Gasperin. Speranza per Trentini; Venezuela, anche Luigi Gasperin è libero; Venezuela, liberati gli italiani Luigi Gasperin e Biagio Pilieri. Attesa per Alberto Trentini e Mario Burlò. Venezuela, scarcerato Luigi Gasperin. Tajani: “E’ nella nostra ambasciata a Caracas” - Anche un altro italiano, Luigi Gasperin, è stato scarcerato in Venezuela. lapresse.it

Venezuela, Tajani: "Libero anche Luigi Gasperin, ora presso l'ambasciata italiana" - Il ministro degli Esteri conferma il rilascio dell'imprenditore piemontese arrestato ad agosto. tgcom24.mediaset.it

FLASH: Venezuela, dopo Trentini e Burlò anche Luigi Gasperin è libero: l'annuncio di Tajani su X - Nei giorni scorsi avevamo ottenuto l'ordine di scarcerazione. affaritaliani.it

Libero Roland Carreño, la star tv simbolo dell'opposizione a Maduro. Il padre dei talk show in Venezuela è stato arrestato due volte #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2026/01/14/libero-carreno-la-star-tv-simbolo-dellopposizione-a-maduro_1e3d1e facebook

Il Venezuela non è libero solo perchè Maduro è stato destituito. Non basta un cambio di nome al vertice per modificare il sistema di potere costruito negli anni. C’è bisogno di ascolto vero del popolo venezuelano che già l’anno scorso si è espresso a sostegno x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.