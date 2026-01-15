Venezuela fuori dal carcere anche Luigi Gasperin Tajani | Libero da stanotte

Luigi Gasperin, italiano detenuto in Venezuela, è stato finalmente rilasciato. La notizia è stata confermata dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che ha comunicato che Gasperin è ora fuori dal carcere a partire dalla notte. Questo aggiornamento rappresenta un passo importante nel caso, offrendo nuove speranze per il ritorno in Italia dell’italiano.

È stato liberato un altro degli italiani detenuti in Venezuela. Si tratta di Luigi Gasperin. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. «Anche Luigi Gasperin è libero», ha scritto su X. «Ora è nella sede della nostra ambasciata a Caracas. Nei giorni scorsi avevamo ottenuto l’ordine di scarcerazione. Stanotte è uscito dal carcere”, ha riferito. Gasperin, 77 anni, era stato arrestato il 7 agosto del 2025 a Maturin. L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

