Luigi Gasperin, imprenditore italiano di 77 anni, è stato recentemente liberato dopo otto mesi di detenzione in Venezuela. La sua vicenda ha attirato l’attenzione sulle condizioni di prigionia di cittadini italiani all’estero, evidenziando l’importanza di un’attenzione costante da parte delle istituzioni. Ora, con la libertà riconquistata, Gasperin può riprendere le sue attività e ricostruire il suo percorso personale.

Luigi Gasperin è un imprenditore italiano di 77 anni che ha finalmente riacquistato la libertà dopo essere stato detenuto in Venezuela per diversi mesi. L’uomo d’affari era stato arrestato il 7 agosto 2025 a Maturin, nello stato di Monagas, mentre si occupava delle sue attività commerciali nel paese sudamericano. Gasperin, che viaggiava con passaporto italiano, è stato fermato dalle autorità venezuelane con l’accusa di detenzione, trasporto e uso di materiale esplosivo presso gli uffici di un’azienda di cui era socio di maggioranza e presidente. Dopo l’arresto, è stato trasferito in un centro di detenzione nella zona di Prados del Este, nella capitale Caracas. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Chi è Luigi Gasperin, l’imprenditore italiano liberato in Venezuela, era in carcere da otto mesi

#Venezuela Scarcerati Luigi Gasperin e Biagio Pilieri (giornalista italo-venezuelano). Dopo l'annuncio del nuovo governo guidato dalla Rodriguez della liberazione di alcuni detenuti stranieri, si spera per il cooperante #AlbertoTrentini. x.com

Caracas rilascia vari detenuti, liberi Luigi Gasperin e Biagio Pilieri. Il Senato USA contro Trump Senato Usa, cinque repubblicani votano con i Dem per limitare azione militare di Trump in Venezuela. Il presidente: "Non saranno rieletti". Macron: "No al nuovo im - facebook.com facebook