Veneto la dispersione scolastica cala ancora | ecco i dati del report 2025 che premia i Tecnici e lancia la sfida del modello 4+2 per salvare i professionali

Il report 2025 sul sistema scolastico veneto evidenzia un ulteriore calo della dispersione, attestandola all’1,36%. I dati confermano il ruolo positivo degli Istituti Tecnici, mentre emergono ancora alcune criticità nei percorsi professionali. La riflessione sulla proposta del modello “4+2” mira a rafforzare l’offerta formativa e a migliorare le opportunità di successo per gli studenti dei percorsi professionali.

Il report veneto certifica il calo dell'abbandono all'1,36% e il successo degli Istituti Tecnici, evidenziando però criticità residue nel biennio dei professionali. Per arginare il fenomeno il Direttore Bussetti rilancia il modello "4+2", puntando su prevenzione e sbocchi lavorativi rapidi tramite gli ITS Academy.

