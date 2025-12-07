Dispersione scolastica a Palermo | quasi 1.000 segnalazioni e quartieri ad alto rischio Cosa raccontano i dati del Comune

Il report del Comune sulla dispersione scolastica a Palermo per l’anno scolastico 20242025 fotografa 988 segnalazioni di inadempienza all’obbligo scolastico relative agli alunni tra i 6 e i 16 anni. Le segnalazioni riguardano tre tipologie di situazioni: evasione, abbandono e soprattutto frequenza irregolare, che rappresenta la parte nettamente prevalente dei casi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

