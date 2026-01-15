Vendita abusiva di calzini ai piedi del Municipio | due giovani multati dai vigili

Oggi, in Piazza del Popolo, gli agenti della Polizia Locale hanno sorpreso due giovani intenti a vendere calzini senza autorizzazione. La vendita abusiva è stata fermata e i soggetti sono stati sanzionati. Questo intervento rientra nelle attività di controllo per garantire il rispetto delle norme commerciali e tutelare i cittadini.

Nella mattinata odierna, gli agenti dell'ufficio polizia commerciale e tutela del consumatore della Polizia Locale hanno intercettato in Piazza del Popolo, due presunti venditori abusivi. Si tratta di due italiani, di 26 e 27 anni, che sarebbero stati sorpresi a vendere articoli di abbigliamento senza autorizzazione, proprio ai piedi dello scalone della residenza municipale. La merce - 225 paia di calzini - è stata sequestrata, mentre per ciascun giovane sono state elevate sanzioni per una somma complessiva superiore ai 5.100 euro. A loro carico è stato inoltre redatto un verbale di allontanamento.

