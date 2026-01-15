Veicoli commerciali perso quasi il 5% nel 2025 Si chiude sotto quota 190 mila immatricolazioni

Nel 2025, il mercato dei veicoli commerciali leggeri ha registrato un calo di circa il 5%, con le immatricolazioni che si sono assestate sotto le 190 mila unità. Un andamento che riflette le sfide e le incertezze affrontate nel settore durante l’anno, confermando una fase di rallentamento rispetto agli anni precedenti.

Il mercato dei veicoli commerciali leggeri chiude il 2025 con un bilancio negativo, confermando le difficoltà emerse nel corso dell'anno. Dopo la flessione registrata a novembre, anche dicembre ha segnato un arretramento: le immatricolazioni dell'ultimo mese dell'anno sono calate del 5,3% rispetto a dicembre 2024, evidenziando un peggioramento rispetto alla media annuale. Nel complesso, il 2025 si è chiuso con 189.050 immatricolazioni, in calo del 4,9% rispetto all'anno precedente, pari a circa 10.000 veicoli in meno rispetto al 2024. Un risultato in linea con le previsioni del settore, ma che fotografa un mercato ancora condizionato dall'incertezza economica e dalla prudenza degli operatori, con otto mesi su dodici chiusi in territorio negativo.

