MG nel 2025 in Italia superata quota 50 mila grazie all’ibrido

Nel 2025, MG Motor ha raggiunto un importante traguardo in Italia, superando le 50.000 unità vendute. Dopo cinque anni dal suo ritorno nel mercato italiano, l'azienda conferma il successo della strategia ibrida, che ha contribuito alla crescita delle vendite e alla diffusione di soluzioni più sostenibili. Un risultato che sottolinea la presenza consolidata del marchio nel panorama automobilistico nazionale.

(Adnkronos) – A cinque anni dal ritorno sul mercato italiano, MG Motor ha chiuso il 2025 con un nuovo record, superando la quota simbolica di 50 mila auto vendute sul mercato italiano (per l'esattezza 50.064). Il dato mostra come le vendite dello storico marchio inglese, oggi controllato dai cinesi di Saic Motor, siano quasi triplicate.

MG CHIUDE IL 2025 A 50.064 UNITÀ E SALE SUL PODIO DELL’IBRIDO - 064 vetture immatricolate nei dodici mesi, confermando il marchio tra i protagonisti assoluti della nuova ... meridiananotizie.it

Le auto cinesi più vendute in Italia nel 2025: MG e BYD inarrivabili per le altre - Comandano MG e BYD, forti di alcuni modelli bestseller: ecco tutti i numeri nel dettaglio. auto.everyeye.it

