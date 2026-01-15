Valsa Group Modena – Itas Trentino 3-1 | Modena vince e accorcia in classifica

Da modenatoday.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Valsa Group Modena batte Itas Trentino 3-1 in una partita che rafforza la posizione dei gialli in classifica. La squadra di coach Giuliani ha mostrato una buona prestazione davanti al proprio pubblico, confermando il quarto posto in Superlega. La vittoria rappresenta un passo importante nel cammino stagionale, mantenendo alta la competitività del team.

Ottima prova casalinga dei gialli di coach Giuliani, che si impongono su Trento consolidando il quarto posto in Superlega, supportati dal grande entusiasmo del pubblico amico. Modena parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou-Buchegger in diagonale principale, Davyskiba-Porro di banda.

Valsa Group Modena – Itas Trentino 3-1 (25-17, 19-25, 25-21, 25-21).

