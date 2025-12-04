Itas Trentino – Valsa Group Modena 3-0 | Troppo Trento per i Gialli

Nel turno infrasettimanale Modena si deve inchinare ai padroni di casa di Trento, che manifestano la loro superiorità senza tentennamenti. Modena comincia il match con Tizi-Oualou in regia, Buchegger opposto, Davyskiba-Porro in posto 4, Anzani-Sanguinetti al centro e Perry libero. Trento schiera. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Itas Trentino – Valsa Group Modena 3-0 | Troppo Trento per i Gialli

Approfondisci con queste news

Lega Pallavolo Serie A. . #SuperLega #credembanca Itas Trentino vs. Valsa Group Modena - Superlega Credem Banca VBTV Match Highlights SuperLega Credem Banca 2025/2026 - facebook.com Vai su Facebook

| MATCH LIVE SuperLega Credem Banca, 9° turno BTS Arena, Trento ITAS TRENTINO VALSA GROUP MODENA 3-0 (25-21, 25-20, 25-21) #? #derbyA22 #? #SuperLega #? #trentinonelcuore Vai su X

Itas Trentino – Valsa Group Modena 3-0 | Troppo Trento per i Gialli - Modena tornerà in campo sabato alle ore 18 al PalaPanini contro la Lube Civitanova. Secondo modenatoday.it

Trento vince a Modena e porta la serie sul 2-0 - Una vera e propria battaglia che ha regalato grandi emozioni ai 3800 del Pala Panini con Valsa Modena e Itas Trentino che hanno lottato, in Gara 2 dei quarti di Finale, per due ore e venti ... corrieredellosport.it scrive

Trento soffre ma passa a Modena - Tre punti pesanti per l’Itas Trentino nel posticipo della 4a di ritorno sul campo della Valsa Modena che mette alla frusta la squadra di Fabio Soli strappandole il primo set e lottando alla ... Segnala corrieredellosport.it

Una grande Itas Trentino demolisce Modena, 3-0, primo posto nella stagione regolare - Un rullo compressore questa Itas Trentino che conquista l’undicesima vittoria consecutiva in campionato, 3- Si legge su rainews.it

Itas Trentino, colpaccio da terzo posto al Forum di Assago - Il mese di novembre si conclude con la preziosissima e perentoria vittoria all’Unipol Forum di Assago per l’Itas Trentino maschile ... Lo riporta msn.com

Trento fatica ma batte Modena e si porta sul 2-0 - Davanti agli oltre 3800 spettatori presenti al PalaPanini, l’Itas Trentino la spunta al tie break 2- Secondo tuttosport.com