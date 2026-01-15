Valeria Fedeli Landini | Sapeva ascoltare e anche discutere ha lasciato il segno
Valeria Fedeli e Landini ricordano una figura che si distingueva per l’abilità di ascoltare e discutere con attenzione. La sua determinazione e la capacità di mantenere un atteggiamento aperto anche nelle divergenze sono stati tratti distintivi della sua personalità. Un ricordo che evidenzia un approccio serio e rispettoso, lasciando un segno duraturo nel suo percorso professionale e personale.
“Ho avuto la fortuna di conoscerla, di lavorare e di discutere con lei. Ho un ricordo di una persona che sapeva ascoltare, molto determinata nelle sue idee, ma anche molto attenta anche quando non si era d’accordo “. Così il segretario Cgil Maurizio Landini ricordando Valeria Fedeli alla camera ardente allestita in Campidoglio a Roma in memoria della ex senatrice Pd morta a 76 anni. “Ci è capitato di non essere d’accordo, però questo da un certo punto di vista ha rafforzato ancora di più l’amicizia, perché aveva questa dote di ascolto che ti metteva nelle condizioni di poter discutere tranquillamente e di far prevalere il fatto che eravamo comunque parte, non solo di una stessa organizzazione, ma anche di uno stesso progetto sociale, di uno stesso progetto politico”, ha affermato il sindacalista. 🔗 Leggi su Lapresse.it
