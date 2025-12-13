Mourinho ha lasciato il segno Conte ha fretta | subito un rinforzo

Dopo la sconfitta contro il Benfica, Antonio Conte accelera sul mercato per rinforzare la sua squadra. Mentre il Napoli si prepara per la prossima sfida contro l’Udinese, l’attenzione è rivolta alle mosse di mercato che potrebbero cambiare gli equilibri della stagione. Mourinho, invece, ha lasciato il segno, ma è Conte a muoversi rapidamente.

Dopo la batosta subita contro il Benfica, Conte vuole accelerare le mosse sul mercato: in questo scenario è in arrivo il rinforzo Nonostante il Napoli stia già preparando il prossimo impegno di campionato, che lo vedrà protagonista in trasferta contro l’ Udinese, la squadra di Antonio Conte continua a sentire il peso della sconfitta subita in Champions League contro il Benfica di José Mourinho. Dopo un primo tempo in cui gli azzurri hanno mostrato più ombre che luci, andando all’intervallo in svantaggio di un gol, il Benfica, pur con un organico inferiore per individualità e profondità rispetto al Napoli, ha messo in campo un atteggiamento aggressivo e dinamico che ha permesso alla squadra di Mourinho di imporsi su quella di Conte. Glieroidelcalcio.com

Balotelli: «In finale di Champions avrei segnato quasi sicuramente. Ma Mou mi lasciò in panchina» - L’attaccante classe 1990, attualmente svincolato ha poi aggiunto: «Non mi importa, alla fine abbiamo vinto e questa è la cosa più importante. calcioefinanza.it

Mourinho, conto da 730mila euro per l'hotel a 5 stelle a Istanbul. Scontro con il Fenerbahçe: «Deve pagare lui» - La stampa turca ha recentemente riportato che l'ex allenatore del Fenerbahçe ha lasciato senza saldare un hotel a cinque stelle a Istanbul, dove ha soggiornato ... leggo.it

#Mourinho: "Ho lasciato fuori #Pogba per far giocare #McTominay al #ManchesterUnited" x.com

McTominay ritrova Mourinho in Benfica-Napoli! Era il 2017, quando lo Special One allenava il Manchester United e lo ha lasciato esordire in Champions proprio contro il Benfica Destini incrociati in questa notte di Champions League. Scarica l’app di Nap - facebook.com facebook