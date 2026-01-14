Addio a Valeria Fedeli | il cordoglio bipartisan e l’eredità di una ministra che ha acceso il dibattito su scuola e gender

È scomparsa Valeria Fedeli, figura di rilievo nel panorama politico italiano. La sua memoria è stata condivisa con rispetto da esponenti di diverse sensibilità, dai rappresentanti di governo a quelli dell’opposizione. La sua attività, incentrata su temi come la scuola e i diritti di genere, ha lasciato un’impronta significativa nel dibattito pubblico. La camera ardente al Campidoglio ha rappresentato un momento di riconoscimento collettivo per una figura che ha contribuito al riformismo italiano.

Camera ardente in Campidoglio, da Meloni a Schlein il cordoglio bipartisan per una figura centrale della sinistra riformista. Si è spenta all’età di 76 anni Valeria Fedeli, ex ministra dell’ Istruzione, sindacalista storica e figura di riferimento del femminismo italiano. Originaria di Treviglio, nonostante una vita trascorsa tra Milano e Roma, aveva sempre mantenuto un legame profondo con la sua terra d’origine, che amava definire “un territorio operoso e attivo”. La camera ardente sarà allestita domani, giovedì 15 gennaio, presso il Campidoglio, nella Sala della Protomoteca (ingresso scalinata del Vignola). 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Addio a Valeria Fedeli: il cordoglio bipartisan e l’eredità di una ministra che ha acceso il dibattito su scuola e gender Leggi anche: Addio all'ex ministra Valeria Fedeli, il cordoglio di Tassinari (Forza Italia): "Ne ho sempre apprezzato il tratto umano" Leggi anche: Valeria Fedeli è morta, addio all'ex ministra dell'Istruzione: aveva 76 anni. Fassino: «Aveva un male inesorabile». Il cordoglio di Meloni e Valditara Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Addio a Valeria Fedeli, l'ex ministra dell'Istruzione dal 2016 al 2018. Meloni: La sua scomparsa mi addolora. Valditara: Ricordo il suo impegno appassionato e sincero; Valeria Fedeli è morta, addio all’ex ministra dell’Istruzione; Addio a Valeria Fedeli, la sindacalista che diventò ministra dell'Istruzione; È morta l'ex ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli: aveva 76 anni. ADDIO A VALERIA FEDELI, EX MINISTRA DELL’ISTRUZIONE - Prima della sua nomina nell’Esecutivo aveva ricoperto anche la carica di vicepresident ... opinione.it

Addio a Valeria Fedeli, sindacalista e ministra: una vita spesa tra lavoro, scuola e diritti - È morta a 76 anni Valeria Fedeli, sindacalista, ex ministra dell’Istruzione e figura centrale della sinistra italiana degli ultimi decenni. pupia.tv

Addio a Valeria Fedeli: una vita tra sindacato, Parlamento e governo - Cgil al ruolo di ministra dell’Istruzione, ha attraversato decenni di vita pubblica italiana tra impegno civile, riforme e polemiche ... iodonna.it

LaPresse. . Addio a Valeria Fedeli: la politica piange l'ex ministra dell'Istruzione. Morta a 76 anni, viene ricordata oggi non solo per l'impegno sindacale, ma anche per la sua umanità. In questo video del 2018, all'inaugurazione della mostra "Dreamers 1968", a facebook

Da sindacalista Cgil a ministro dell’Istruzione: addio a Valeria Fedeli. Le cause della morte. Cordoglio della Meloni x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.