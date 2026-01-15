Valeria Fedeli emarginata dal Pd | cos' è successo prima della morte

15 gen 2026

Valeria Fedeli, figura politica e femminista di rilievo, si è spenta a Roma all’età di 76 anni dopo una lunga malattia. Ricoprendo ruoli importanti come vicepresidente del Senato e ministra dell’Istruzione nel 2016, Fedeli ha lasciato un segno significativo nel panorama politico italiano. Prima della sua morte, si sono susseguite discussioni e riflessioni sulle vicende che hanno coinvolto la sua carriera e il rapporto con il Partito Democratico.

È scomparsa a 76 anni a Roma dopo una grave malattia, Valeria Fedeli. Femminista autentica, Fedeli è diventata vicepresidente del Senato e nel 2016 ministra dell'Istruzione. Poi il tramonto parlamentare del 2022, con l’esclusione dalle liste del Pd per le ultime elezioni politiche. Nonostante questo l’ex esponente della Cgil non si è mai scomposta: "Come avrete visto, non sono candidata al prossimo Parlamento. Proseguirò il mio impegno politico sul territorio, per continuare a cercare soluzioni che migliorino la vita delle persone, in particolare delle donne e dei giovani", era stato il suo commento. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.itImmagine generica

