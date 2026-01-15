Valeria Fedeli emarginata dal Pd | cos' è successo prima della morte

Valeria Fedeli, figura politica e femminista di rilievo, si è spenta a Roma all’età di 76 anni dopo una lunga malattia. Ricoprendo ruoli importanti come vicepresidente del Senato e ministra dell’Istruzione nel 2016, Fedeli ha lasciato un segno significativo nel panorama politico italiano. Prima della sua morte, si sono susseguite discussioni e riflessioni sulle vicende che hanno coinvolto la sua carriera e il rapporto con il Partito Democratico.

È scomparsa a 76 anni a Roma dopo una grave malattia, Valeria Fedeli. Femminista autentica, Fedeli è diventata vicepresidente del Senato e nel 2016 ministra dell'Istruzione. Poi il tramonto parlamentare del 2022, con l’esclusione dalle liste del Pd per le ultime elezioni politiche. Nonostante questo l’ex esponente della Cgil non si è mai scomposta: "Come avrete visto, non sono candidata al prossimo Parlamento. Proseguirò il mio impegno politico sul territorio, per continuare a cercare soluzioni che migliorino la vita delle persone, in particolare delle donne e dei giovani", era stato il suo commento. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it Leggi anche: Da sindacalista Cgil a ministro dell’Istruzione: addio a Valeria Fedeli. Le cause della morte. Cordoglio della Meloni Leggi anche: Pd: è morta Valeria Fedeli, ex ministra dell'Istruzione e sindacalista Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Addio alla dem Fedeli: femminista anti woke emarginata dal Pd. Valeria Fedeli, come è morta l’ex Ministro dell’Istruzione/ Dalla CGIL al Pd: “la passione per la scuola” - Valeria Fedeli è morta: 76 anni, dalla CGIL al Pd fino al Governo Gentiloni come Ministro dell'Istruzione e alla vicepresidenza del Senato. ilsussidiario.net

Addio alla dem Fedeli: femminista anti woke emarginata dal Pd - E un paradosso, o forse nemmeno troppo: paladina dei diritti delle donne finita in un cono d'ombra proprio durante l'epopea del fe ... msn.com

Morta Valeria Fedeli, ex ministra dell'Istruzione: aveva 76 anni - Meloni: ha vissuto con convinzione il suo impegno in politica. msn.com

Valeria Fedeli è morta. L'ex parlamentare e ministra del Pd aveva 76 anni. A lungo dirigente Cgil, era stata responsabile dell'Istruzione nel governo Gentiloni e, in precedenza, vicepresidente del Senato, dove era stata eletta nel 2013. "Ho appreso con molto di facebook

Ci stringiamo attorno al ricordo della senatrice Valeria Fedeli. Durante il suo ministero, abbiamo lavorato insieme con impegno ed energia per una scuola nuova ed equa. Sentite condoglianze alla famiglia. x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.