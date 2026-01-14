Pd | è morta Valeria Fedeli ex ministra dell' Istruzione e sindacalista
Valeria Fedeli, ex sindacalista, senatrice del Pd e ministra dell'Istruzione durante il governo Gentiloni, è venuta a mancare all'età di 76 anni. La sua figura ha segnato il panorama politico e sindacale italiano, lasciando un'importante eredità nel settore dell'istruzione. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo politico e sociale del paese.
Roma, 14 gen (Adnkronos) - È morta all'età di 76 anni Valeria Fedeli, ex sindacalista, poi senatrice del Pd e ministra dell'Istruzione con il governo Gentiloni. La Fedeli era nata a Treviglio nel '49 e aveva iniziato nella Cgil, diventando poi dirigente sindacale. In politica approda nel 2013, al Senato con il Pd, e viene anche nominata vice presidente a palazzo Madama. Al governo la chiama il premier Paolo Gentiloni affidandole il ministero dell'Istruzione nel 2016. Poi ancora in Senato nel 2018, sempre con il Pd. Sempre in prima fila nelle battaglie femministe, era stata tra le fondatrici del movimento 'Se non ora, quando?'. 🔗 Leggi su Iltempo.it
