Pd | è morta Valeria Fedeli ex ministra dell' Istruzione e sindacalista

Valeria Fedeli, ex sindacalista, senatrice del Pd e ministra dell'Istruzione durante il governo Gentiloni, è venuta a mancare all'età di 76 anni. La sua figura ha segnato il panorama politico e sindacale italiano, lasciando un'importante eredità nel settore dell'istruzione. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo politico e sociale del paese.

