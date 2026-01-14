Da sindacalista Cgil a ministro dell’Istruzione | addio a Valeria Fedeli Le cause della morte Cordoglio della Meloni

È venuta a mancare Valeria Fedeli, 76 anni, ex sindacalista, senatrice e ministra dell’Istruzione. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra le istituzioni, tra cui la presidente Meloni. Fedeli ha dedicato la sua carriera alle battaglie sociali e politiche, lasciando un’importante eredità nel panorama italiano. La causa della morte non è stata ancora comunicata.

Dolore nella politica italiana per la morte, a 76 anni, Valeria Fedeli, ex sindacalista, poi senatrice del Pd e ministra dell'Istruzione con il governo Gentiloni. Fedeli era nata a Treviglio nel 1949 e aveva iniziato nella Cgil, diventando poi dirigente sindacale. In politica approda nel 2013, al Senato con il Pd, e viene anche nominata vicepresidente a palazzo Madama. Al governo la chiama il premier Paolo Gentiloni affidandole il ministero dell'Istruzione nel 2016. Poi ancora in Senato nel 2018, sempre con il Pd. Sempre in prima fila nelle battaglie femministe, era stata tra le fondatrici del movimento 'Se non ora, quando?'.

Sindacalista di lungo corso nella Cgil, senatrice e ministra nel governo Gentiloni, si è spenta a Roma. La notizia è stata comunicata dai familiari - È morta Valeria Fedeli, ex ministra dell’Istruzione del governo Gentiloni. msn.com

Addio a Valeria Fedeli, ex ministra dell’Istruzione e storica sindacalista, tra le fondatrici del comitato femminista Se non ora, quando? - Morta a 76 anni Valeria Fedeli, sindacalista Cgil, ex ministra dell'Istruzione del governo Gentiloni e vicepresidente del Senato. greenme.it

È morta oggi all’età di 76 anni, Valeria Fedeli, sindacalista ed ex ministra dell'Istruzione durante il governo Gentiloni. Nata a Treviglio nel 1949, ha iniziato il suo percorso nel sindacato, diventando una figura di primo piano della Cgil, dove ha ricoperto incarich facebook

